Президенты РФ и Ирана обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Ибрагим Раиси в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт президента России.

«Владимир Путин проинформировал о мерах, предпринимаемых Россией, направленных на поддержание режима прекращения огня, разблокировку транспортного сообщения и установление мирной жизни в регионе», - говорится в официальном заявлении Кремля.

Президенты двух стран также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, включая реализацию крупных совместных инвестиционных проектов и сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19.