Цена газа в Европе превысила $1000 за 1 тыс. куб. м. впервые с 27 октября

Цена газа в Европе на биржевых торгах поднималась выше $1 000 за 1 тыс. куб. м. впервые с 27 октября, как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла почти до $1 002 за 1 тыс. куб. м, или €85 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Общий рост цены газа в Европе с начала дня составляет более 5%.

Причиной роста цен могло стать снижение номинаций на поставку газа из Норвегии в Европу. За сутки они уменьшились более чем на 10% - до 310,9 млн куб. м. в сутки с 345,7 млн куб. м, следует из данных сервиса Gassco.

Кроме того, накануне на аукционе "Газпром" не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и мощности по прокачке газа через Польшу по Ямал - Европе на декабрь. В компании отмечали, что "Газпром" бронирует мощности транспортных маршрутов в зависимости от заявок покупателей и может оперативно бронировать дополнительные мощности на более короткой основе - на отдельную неделю или сутки.

Также "Газпром" вновь не забронировал предложенные дополнительные мощности для транзита природного газа через Украину и Польшу на вторник, 16 ноября.