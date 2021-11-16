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Ситуация на восточной границе Армении остается крайне напряженной: идут локальные бои: МО РА

Ситуация на восточной границе Армении остается крайне напряженной: идут локальные бои: МО РА

Обстановка на восточной границе РА по состоянию на 14:30 продолжает оставаться крайне напряженной.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении Минобороны РА.

«Идут локальные бои, в ходе которых противник использует артиллерию, бронетехнику, огнестрельное оружие разных калибров. Армянская сторона предпринимает соответствующие действия. Вооруженные силы РА контролируют ситуацию», - говорится в сообщении Минобороны.


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