Ситуация на восточной границе Армении остается крайне напряженной: идут локальные бои: МО РА
15:15, 16 Ноябрь, 2021
Обстановка на восточной границе РА по состоянию на 14:30 продолжает оставаться крайне напряженной.
Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении Минобороны РА.
«Идут локальные бои, в ходе которых противник использует артиллерию, бронетехнику, огнестрельное оружие разных калибров. Армянская сторона предпринимает соответствующие действия. Вооруженные силы РА контролируют ситуацию», - говорится в сообщении Минобороны.
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