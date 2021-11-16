Ален Симонян и Джон Галагер об урегулировании карабахского конфликта под мандатом МГ ОБСЕ

16 ноября председатель НС РА Ален Симонян принял чрезвычайного и полномочного посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Армении Джона Галагера.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальное собрание. Ален Симонян подчеркнул необходимость расширения многосторонних отношений с Соединенным Королевством и роль Национального собрания в развитии конструктивного политического диалога.

Председатель НС высоко оценил участие и финансовое содействие Соединенного Королевства программе «Современный Парламент для современной Армении», которая реализуется с 2019 года. Ее реализует Армянский офис Программы развития ООН (ПРООН).

Выразив благодарность за прием, посол заверил, что независимо от того, выйдет ли Великобритания из ЕС, сотрудничество с Арменией в областях, предусмотренных CЕPА, будет продолжаться как со страной, подписавшей и ратифицировавшей Соглашение всеобъемлющего и расширенного партнерства между ЕС и Арменией.

Собеседники затронули вопросы региональной безопасности и стабильности. В этом контексте, говоря об обострении пограничной ситуации, обе стороны подчеркнули важность прочного и всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Стороны также обсудили перспективы активизации отношений между законодательными органами в развитии и расширении армяно-британского межгосударственного сотрудничества.