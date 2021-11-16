Ситуация на восточном направлении армяно-азербайджанской границы остается напряженной: МО Армении

Ситуация на восточном направлении армяно-азербайджанской границы по состоянию на 14:00 остается напряженной.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Армении.

Как уже сообщалось, подразделения азербайджанских ВС в очередной раз прибегли к провокации, совершив нападение на армянские позиции в восточном направлении.

Противник применяет артиллерийские средства, бронетехнику и стрелковое оружие различного калибра.

Армянская сторона прибегла к адекватным действиям. В результате интенсивной перестрелки противник понес потери бронетехники.