Ситуация на восточном направлении армяно-азербайджанской границы остается напряженной: МО Армении
14:23, 16 Ноябрь, 2021
Ситуация на восточном направлении армяно-азербайджанской границы по состоянию на 14:00 остается напряженной.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Армении.
Как уже сообщалось, подразделения азербайджанских ВС в очередной раз прибегли к провокации, совершив нападение на армянские позиции в восточном направлении.
Противник применяет артиллерийские средства, бронетехнику и стрелковое оружие различного калибра.
Армянская сторона прибегла к адекватным действиям. В результате интенсивной перестрелки противник понес потери бронетехники.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен