Время в Ереване: 11:07:36,   18 Ноябрь

Ситуация на восточном направлении армяно-азербайджанской границы остается напряженной: МО Армении

Ситуация на восточном направлении армяно-азербайджанской границы остается напряженной: МО Армении

Ситуация на восточном направлении армяно-азербайджанской границы по состоянию на 14:00  остается напряженной.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Армении.

Как уже сообщалось, подразделения азербайджанских ВС в очередной раз прибегли к провокации, совершив нападение на армянские позиции в восточном направлении.

Противник применяет артиллерийские средства, бронетехнику и стрелковое оружие различного калибра.

Армянская сторона прибегла к адекватным действиям. В результате интенсивной перестрелки противник понес потери бронетехники.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]