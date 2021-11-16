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МИД Ирака зарегистрировал 170 мигрантов, желающих вернуться с польско-белорусской границы

МИД Ирака зарегистрировал 170 мигрантов, желающих вернуться с польско-белорусской границы

Министерство иностранных дел Ирака зарегистрировало 170 иракских мигрантов, которые находятся на польско-белорусской границе и хотят вернуться на родину. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщил официальный представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф.

"На данный момент мы зарегистрировали 170 человек, желающих добровольно вернуться в Ирак из района на границе между Белоруссией и Польшей", - указал ас-Саххаф, слова которого привел иракский новостной портал Shafaq News.


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