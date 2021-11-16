Азербайджан обстрелял армянские позиции на восточной границе Армении: МО Армении представляет подробности
13:41, 16 Ноябрь, 2021
Подразделения ВС Азербайджана 16 ноября около 13:00 совершили очередную провокацию в направлении восточной границы Армении, подвергнув обстрелу армянские позиции.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Армении, отмечая, что подразделения ВС Армении для предотвращения продвижения противника прибегли к ответным действиям.
Министерство обороны периодически будет сообщать о дальнейших развитиях ситуации.
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