Азербайджан обстрелял армянские позиции на восточной границе Армении: МО Армении представляет подробности

Подразделения ВС Азербайджана 16 ноября около 13:00 совершили очередную провокацию в направлении восточной границы Армении, подвергнув обстрелу армянские позиции.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Армении, отмечая, что подразделения ВС Армении для предотвращения продвижения противника прибегли к ответным действиям.

Министерство обороны периодически будет сообщать о дальнейших развитиях ситуации.