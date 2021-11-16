Высшая лига по футзалу: «Арарат-Армения» победила, лидирующий «Ереван» сыграл вничью

Состоялись первые матчи 6-го тура высшей лиги по футзалу Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. В центральной игре «Ереван» соревновался с командой АГЭУ. Лидирующий «Ереван» проигрывал со счетом 4:6, но в конце матча вместо вратаря на пол вывел 5-го игрока и сумел спасти матч. Игра закончилась вничью, со счетом 6:6.

В другом матче «Арарат-Армения» обыграла «Фалконс» со счетом 15:4.

После 6 туров «Ереван» в турнирной таблице лидирует с 16 очками, на втором месте «Арарат-Армения» с 15 очками, на третьем - команда АГЭУ с 14 очками.