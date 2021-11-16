Эсминец ВМС США Porter покидает Черное море после завершения учений

Эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США во вторник начал переход из Черного моря в Средиземное после проведения морских операций с союзниками по НАТО. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Шестого флота ВМС США.

"Ракетный эсминец USS Porter приступил к запланированному транзиту в южном направлении из Черного в Средиземное море после проведения морских операций и учений совместно с союзниками и партнерами по НАТО", - говорится в сообщении в Twitter Шестого флота.

10 ноября Минобороны РФ сообщило, что корабли ВМС США прибыли для участия в проводимых объединенным командованием Вооруженных сил США в Европе многонациональных учениях в Черноморском регионе. По данным Минобороны, там находились эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall l и штабной корабль Mount Whitney ВМС США. 15 ноября Mount Whitney отбыл в Средиземное море после завершения учений.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что речь идет о внеплановых действиях сил США. В ведомстве указали, что Вашингтон формирует многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы. По оценке МО РФ, подобные действия становятся дестабилизирующим фактором в регионе.