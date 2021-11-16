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Секретарь СБ Армении и посол РФ считают необходимостью скорейшее начало делимитации и демаркации армяно-азербайджанской

Секретарь СБ Армении и посол РФ считают необходимостью скорейшее начало делимитации и демаркации армяно-азербайджанской

16 ноября секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с послом Российской Федерации в Армении Сергеем Копыркиным.

«В центре внимания встречи была ситуация на армяно-азербайджанской границе. В этом контексте стороны подчеркнули необходимость скорейшего начала процесса делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы», - передает «Арменпресс» со ссылкой на сообщение Совета безопасности.

Собеседники подтвердили полную приверженность реализации достигнутой ранее договоренности, то есть по обмену военнопленными по принципу «всех на всех». На встрече был затронут и вопрос разблокировки коммуникаций.


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