Секретарь СБ Армении и посол РФ считают необходимостью скорейшее начало делимитации и демаркации армяно-азербайджанской

16 ноября секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с послом Российской Федерации в Армении Сергеем Копыркиным.

«В центре внимания встречи была ситуация на армяно-азербайджанской границе. В этом контексте стороны подчеркнули необходимость скорейшего начала процесса делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы», - передает «Арменпресс» со ссылкой на сообщение Совета безопасности.

Собеседники подтвердили полную приверженность реализации достигнутой ранее договоренности, то есть по обмену военнопленными по принципу «всех на всех». На встрече был затронут и вопрос разблокировки коммуникаций.