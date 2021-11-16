Армения заинтересована в создании Домов правосудия по грузинской модели

Министр юстиции Карен Андреасян и поверенный в делах посольства Грузии в Армении Ираклий Кванчахадзе обсудили возможности обмена опытом и информацией для создания Домов правосудия по грузинской модели в Армении и углубления сотрудничества в этой сфере.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Министерство юстиции. В ходе встречи, представляя повестку реформ министерства, Карен Андреасян особо подчеркнул необходимость обмена опытом в обоих направлениях. Они коснулись развития потенциала Службы принудительного исполнения и решения ряда вопросов, связанных с сотрудничеством в области регистрации актов гражданского состояния.

Карен Андреасян выразил заинтересованность в продолжении традиции проведения армяно-грузинского юридического форума.

В результате встречи стороны достигли договоренности об углублении сотрудничества в указанных сферах.