В МИД Китая рассказали о темах переговоров Си Цзиньпина и Байдена

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден в ходе встречи по видеосвязи обсудили ситуацию в Афганистане, Иране и на Корейском полуострове. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник МИД КНР.

"Стороны обменялись мнениями по ситуации в Афганистане, Иране, на Корейском полуострове, а также по представляющим взаимный интерес глобальным и региональным вопросам", - сказано в документе на официальном сайте ведомства.

Согласно заявлению МИД, председатель КНР и президент США считают, что их встреча по видеосвязи была откровенной, конструктивной и продуктивной, будет способствовать улучшению взаимопонимания двух сторон.

"Главы двух государств считают, что нынешняя встреча была откровенной, конструктивной, содержательной, продуктивной, что способствует улучшению взаимопонимания двух сторон, повышает положительные ожидания международного сообщества относительно китайско-американского сотрудничества, направляет мощный сигнал Китаю, США и всему миру", - сказано в документе.