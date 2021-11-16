Армения намерена либерализировать часть энергетического рынка

Армения с февраля 2022 года примет новую энергетическую модель. Часть энергетического рынка будет либерализована. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании в Национальном собрании, отвечая на вопрос о малых гидроэлектростанциях, заявил председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Гарегин Баграмян.

«Обязательство закупки электроэнергии, предоставленная государством этим электростанциям, в случае новых правил не будет работать. Они смогут свободно подключаться к электронной платформе рыночной торговли, вести торговлю в соответствии со всеми правилами торговли», - представил Гарегин Баграмян.