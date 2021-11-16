Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 204

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 204. Скончались 83 человека, передает Арменпресс соссылкойна Sputnik.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 791 115 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 785 человек, с начала пандемии - 727 184. Скончались 11 140.

За сутки сделано 52 834 теста, в том числе 37 227 на антиген и 15 607 ПЦР-тестов.

Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки - 9,85%, за последние 14 дней - 9,85%, за последние семь дней – 9,25%.

К этому времени в Грузии сделано 2 057 216 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки - 8 224.

В карантине в данное время находятся 70 человек, в стационарах - 6 718, в ковид-гостиницах – 1 156.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.