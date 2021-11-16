В Армении за прошедший день подтверждено 572 случая заражения Covid-19

По состоянию на 11:00 16 ноября в Армении всего подтверждено 329 913 случаев заражения COVID-19, 297 339 из которых вылечились. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 24 082 пациента. Всего проведено 2 миллиона 260 268 тестирований.

Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении сообщает, что за последние сутки проведено 7 699 тестов. Подтверждено 572 случая заражения COVID-19, есть 52 летальных исхода.

Всего по причине Covid-19 - 7 107 летальных исходов.

Случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, когда смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни - 1 385.