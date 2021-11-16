С целью развития сотрудничества Армения-Диаспора внедряется Институт уполномоченных по делам диаспоры

Сетевые возможности Офиса главного уполномоченного по делам диаспоры будут расширены посредством внедрения Института уполномоченных по делам диаспоры. Как передает «Арменпресс», об этом с трибуны Национального собрания Армении заявил главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян, представляя проект закона О внесении изменений в Закон Республики Армения «Об общественной службе».

«Целью внедрения Института уполномоченных по делам диаспоры является развитие взаимодействия Армения-Диаспора, повышение эффективности работ, осуществляемых в этой сфере, обеспечение стабильных отношений между армянскими общинами и целевое вовлечение потенциала общины, а также содействие сохранению армянской идентичности, организации мероприятий, направленных на репатриацию и интеграцию армян диаспоры в Армении.

Уполномоченные по делам диаспоры назначаются советниками на добровольной основе, они не будут оплачиваться, и не будут иметь графика работы и рабочего времени. Они будут давать профессиональные консультации по вышеупомянутым направлениям сотрудничества Армения-Диаспора, поддержат работу, проводимую Главным уполномоченным по делам диаспоры в области сотрудничества с диаспорой», - подчеркнул Заре Синанян.

Синанян отметил, что уполномоченными будут назначаться представители армянских общин данных стран.

Национальное собрание приняло законопроект в первом чтении.