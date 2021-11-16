Беседа Байдена и Си Цзиньпина была уважительной, заявили в Белом доме

Виртуальная встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина не ожидалась фундаментальной для отношений, ничего нового не достигнуто и в контексте Тайваня, как передает Арменпресс, об этом заявили в Белом доме.

"Мы не ожидали, что эта встреча будет фундаментальной и отправной для отношений США и Китая", - сказал представитель администрации в ходе телефонного брифинга.

Беседа лидеров шла дольше запланированного, была уважительной и прямой, сообщили в Белом доме.

По его словам, "разговор был прямым, уважительным и открытым".

По словам представителя, Байден и Си Цзиньпин широко обсудили Тайвань, президент США подтвердил приверженность политики "одного Китая", но никаких новых пониманий в этом контексте не произошло. "Ничего нового не достигнуто (в контексте Тайваня - ред.)", - сообщили в Белом доме.

Независимость Тайваня США не поддерживают, добавили в Белом доме.

Лидеры также обсудили экономические проблемы, сказал представитель.