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Женская сборная команда по шахматам понесла поражение, мужчины турнир завершили вничью: чемпионат Европы

Женская сборная команда по шахматам понесла поражение, мужчины турнир завершили вничью: чемпионат Европы

Мужские и женские сборные Армении по шахматам продолжают выступления в командном чемпионате Европы.

Как передает «Арменпресс», в 4-м туре мужская команда соревновалась с Германией. Тур завершился со счетом - 2:2. Габриэл Саркисян проиграл, Айк Мартиросян выиграл, а Роберт Ованнисян и Самвел Тер-Саакян поделили очко. Мужская команда в турнирной таблице занимает 9-е место.

Женская команда соревновалась со сборной Италии и уступила со счетом - 1,5: 2,5. Лилит Мкртчян проиграла. Команда, руководимая Завеном Андриасяном, в турнирной таблице занимает 5-е место.

В чемпионате Европы по шахматам среди мужчин принимают участие 39 команд, среди женщин - 31 команда. Турниры проводятся по швейцарской системе, они состоят из 9 туров.


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