Парламент Армении проведет закрытое заседание по вопросам военнопленных и без вести пропавших

Не менее одной пятой от общего числа депутатов Национального собрания в официальном письменном заявлении предложили организовать срочное обсуждение вопросов военнопленных, без вести пропавших и заложников, их возвращения, вопросов, представляющих общественный интерес. Как передает «Арменпресс», председатель НС Армении Ален Симонян заявил, что заседание предложено провести за закрытыми дверями.

Депутаты предложение приняли 61 голосом «за». Содокладчиками заседания будут представители компетентных органов.

Оппозиционные фракции «Армения» и «Честь имею» не участвовали в голосовании. Они бойкотируют заседание НС 16 ноября.