В МИД Японии заявили, что стабильные отношения между США и Китаем важны для всего мира

Стабильные отношения между Пекином и Вашингтоном важны для всего международного сообщества. Как передает Арменпресс, об этом во вторник на регулярной пресс-конференции заявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси.

"Стабильные американо-китайские отношения крайне важны для всего международного сообщества", - отметил он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать проходящие в эти минуты онлайн-переговоры между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином. В то же время министр воздержался от дальнейших комментариев, добавив, что правительство Японии будет пристально следить за развитием отношений между Вашингтоном и Пекином.

В понедельник начались онлайн-переговоры глав США и Китая - это первая встреча лидеров двух стран с момента вступления Джо Байдена в должность президента США в январе 2021 года. Ранее главы государств обменивались посланиями и телефонными звонками. Последний телефонный разговор между Байденом и Си Цзиньпином состоялся 10 сентября.