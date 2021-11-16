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Путин и Макрон обсудили вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта

Путин и Макрон обсудили вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого, в числе прочих, обсуждался и вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на официальный сайт Кремля, российский президент подчеркнул, что Россия продолжит предпринимать шаги, которые будут способствовать стабилизации ситуации и последовательной реализации трехсторонних договоренностей, достигнутых при посредничестве России.


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