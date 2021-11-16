Полиция за сутки раскрыла 56 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 15 и 16 ноября подразделения Полиции РА раскрыли 56 случаев преступлений, из которых 3 - ранее совершенных.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе полиции, в частности, раскрыто 9 случаев причинения телесных повреждений, 7 случаев кражи личного имущества, 6 случаев мошенничества, 5 случаев семейного насилия, 3 случая умышленного повреждения имущества, по 2 случая похищения человека, хулиганства и обнаружения наркотиков, по 2 случая убийства, кражи государственно-общественного имущества, квартирных краж, уклонения от уплаты налогов, фальшивомонетничества, злоупотребления должностными полномочиями, насилия в отношении представителя власти, по 1 случаю нарушения тайны голосования, незаконного завладения автомобилем или транспортным средством без цели хищения, ненадлежащего исполнения обязанностей лицами, осуществляющими медицинское обслуживание, пыток, угрозы убийства, сбыта фальшивой водки и подделки документов.

Обнаружены 2 без вести пропавших граждан и 7 разыскиваемых. Добровольно явились 15 разыскиваемых.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая угона автомобиля и 1 случай кражи личного имущества.

За минувшие сутки в республике зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли, 15 получили телесные повреждения разных степеней тяжести.