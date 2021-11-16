Началось очередное заседание Национального собрания Армении: в повестке дня проект госбюджета
В Национальном собрании Армении началось очередное пленарное заседание.
Как передает «Арменпресс», в повестке заседания 33 вопроса.
В повестке дня очередного заседания также проект государственного бюджета Республики Армения на 2022 год, который до этого обсуждался на совместных заседаниях комиссий Парламента.
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