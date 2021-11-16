Европейские индексы выросли - 15-11-21

МОСКВА, 16 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.34% и составил 16148.64 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.53% и составил 7128.63 пункта, британский FTSE вырос на 0.05% и составил 7351.86 пункта, а российский RTSI вырос на 0.40% и составил 1791.44 пункта.