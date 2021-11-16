Цены на цветные металлы - 15-11-21

ЛОНДОН, 16 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 15 ноября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.04% и составила 2678.00 долларов США, цена на медь выросла на 1.20% и составила 9732.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.08% и составила 2356.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.25% и составила 19800.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.26% и составила 37800.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.18% и составила 3256.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 45000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 59500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.