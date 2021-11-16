Сопредседатели МГ ОБСЕ выразили обеспокоенность в связи с последним инцидентом на армяно-азербайджанской границе

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление, выразив глубокую обеспокоенность в связи с последним инцидентом на армяно-азербайджанской границе.

«Арменпресс» представляет заявление сопредседателей МГ ОБСЕ․

«Сопредседатели глубоко обеспокоены недавними инцидентами в регионе, в том числе вдоль армяно-азербайджанской границы. Сопредседатели призывают стороны немедленно предпринять шаги по деэскалации ситуации. Сопредседатели также призывают стороны воздерживаться от разжигающей риторики и провокационных действий и полностью выполнять обязательства, взятые на себя по заявлению от 9 ноября и другие согласованные договоренности о прекращении огня. Последняя эскалация напряженности подчеркивает необходимость мирного, всеобъемлющего и стабильного урегулирования вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом или вытекающих из него. Сопредседатели призывают стороны основываться на прогрессе, достигнутом в ходе встреч министров иностранных дел Армении и Азербайджана, состоявшихся под эгидой сопредседателей в Нью-Йорке и Париже, и продолжить прямой диалог с целью достижения мира, стабильности и процветания в регионе».

15 ноября Совет безопасности Республики Армения выступил с заявлением, в котором говорится, что 14 ноября около 13:00 на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы подразделения Вооруженных сил Азербайджана с применением бронетехники вторглись на суверенную территорию Республика Армения. В заявлении также говорится, что азербайджанская военная техника и войска, вторгшиеся на суверенную территорию Республики Армения, в результате переговоров покинули территорию Республики Армения, части Вооруженных сил Республики Армения были выведены с четырех боевых позиций.