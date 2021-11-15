Министры обороны России и Турции обсудили региональные вопросы обороны и безопасности

Министр обороны России Сергей Шойгу и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провели в понедельник телефонные переговоры. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило турецкое военное ведомство.

"В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам обороны и безопасности, в первую очередь по недавней ситуации в Сирии", - отмечается в распространенном заявлении.