Премьер обсудил с представителями ИТ-компаний перспективы сотрудничества между государственным и частным секторами

Премьер-министр Никол Пашинян принял в правительстве представителей ИТ-компаний Service Titan, Vineti, Robomart, Krisp, SuperAnnotate, Podcastle.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян высоко оценил успехи вышеупомянутых ИТ-компаний и выразил надежду, что их успех станет образцовым для других организаций. Никол Пашинян отметил, что цель правительства - увеличить количество успешных компаний в нашей стране. Для достижения этой цели исполнительная власть готова выслушать проблемы, предложения и замечания частного сектора по дальнейшему развитию сферы, и в рамках своего инструментария способствовать поступательному прогрессу в этой области.

В этом контексте представители компаний коснулись деятельности своих организаций, возможностей развития стартапов в Армении, потенциала и возможностей ИТ-сектора, развития научной сферы и шагов правительства в этом направлении.

Премьер-министр и представители компаний подчеркнули важность тесного сотрудничества между государственным и частным секторами и коснулись возможностей реализации совместных проектов и программ.

Никол Пашинян подчеркнул, что правительство заинтересовано в тесном сотрудничестве с этой отраслью, и предложил продолжить обсуждения в этом направлении с ответственными ведомствами.