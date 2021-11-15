Азербайджан продолжает блокаду Нагорного Карабаха: речь Мирзояна на саммите глав МИД стран Восточного партнерства

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выступил с речью на саммите глав МИД стран-членов Восточного партнерства. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в своей речи Мирзоян отметил:

“Очень рад, что мы, наконец, можем встретиться лично после длительных ограничений из-за Covid-19. Мы также с нетерпением ждем предстоящего саммита, на котором главы наших государств и правительств получат возможность обсудить будущее Восточного партнерства, в котором, я уверен, все мы очень заинтересованы.

Я был бы рад выступить с речью о повестке дня развития Армении и ЕС и его стран-членов, подробно остановиться на реализации Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, которое вступило в силу 1 марта 2021 года, подчеркнув важность подписанных нами соглашений с Европолом и Horizon Europe, подписанного всего час назад Соглашения об общем авиационном пространстве, сотрудничества с Creative Europe и Eurojust, других важных сфер сотрудничества, поделиться историями успеха Армении в сферах борьбы с коррупцией, укрепления демократических институтов и верховенства закона, а также поговорить о парламентских выборах в Армении, которые авторитетными международными наблюдательными миссиями были признаны демократическими, свободными и прозрачными. Я хотел бы подтвердить позицию Армении в отношении будущего Восточного партнерства и приверженность дальнейшему сотрудничеству, основанному на ценностях, но эта встреча проходит в экстренных обстоятельствах, поскольку армянский народ и демократия как минимум с сентября 2020 года находятся под постоянной угрозой применения силы.

Уважаемые коллеги,

Вопреки призыву генерального секретаря ООН к глобальному прекращению огня Азербайджан развязал военную агрессию против жителей Нагорного Карабаха, серьезно подорвав ситуацию в регионе. Более того, они пытались создать опасный прецедент попытки урегулирования затяжных конфликтов в Европе путем массированного применения силы и привлечения иностранных боевиков-террористов и наемников с Ближнего Востока и Северной Африки. Нарушив три соглашения о прекращении огня, Азербайджан, наконец, согласился прекратить боевые действия трехсторонним заявлением от 9 ноября.

И все же ситуация в регионе остается нестабильной. Безопасность и реалии не могут быть построены на основе массовых нарушений прав человека, тысяч человеческих жизней, жертв, перемещенных лиц и срыва международного мирного процесса. Применение силы против народа, который стремятся реализовать свои фундаментальные права, включая право на свободную и безопасную жизнь и право на самоопределение, не может стать средством разрешения конфликта. И все заявления официального Баку о том, что нагорно-карабахского конфликта больше не существует, не соответствуют действительности, так как не корни конфликта остаются неразрешенными. Мы твердо убеждены в том, что конфликт должен найти свое политическое разрешение под эгидой и в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Я призываю всех партнеров, которые заинтересованы во всеобъемлющем урегулировании нагорно-карабахского конфликта, выразить безоговорочную и полную поддержку мирному процессу под сопредседательством Минской группы ОБСЕ.

Уважаемые коллеги,

Еще раз хочу подтвердить, что Армения готова к достижению прочного мира и стабильности на Южном Кавказе. Однако мир не может быть достигнут только по доброй воле одной стороны. Трудно представить себе прочный мир в регионе в условиях наличия так называемого «парка трофеев» в Баку, продолжающихся ненавистнических высказываний и ксенофобии высокопоставленных официальных лиц Азербайджана, продолжающегося тюремного заключения армянских военнопленных и других удерживаемых лиц, множества случаев насильственных исчезновений, продолжающегося проникновения и присутствия азербайджанских войск на суверенной территории Армении, последняя попытка которого произошла буквально вчера. Несмотря на то, что Армения заявляет о своей готовности к деэскалации, Азербайджан продолжает провокации в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе, приводя к жертвам среди мирного населения. Армения призывает к открытию региональных коммуникаций, однако Азербайджан продолжает требовать так называемого «коридора».

Изначально Азербайджан обусловливал освобождение армянских военнопленных получением карт минных полей. И когда Армения предложила предоставить все карты в ожидании освобождения всех пленников, Азербайджан отступил, поставив под сомнение достоверность карт. Азербайджан продолжает блокаду Нагорного Карабаха, препятствуя доступу международных гуманитарных организаций, в том числе тех, кто запросил миссию по установлению фактов для определения состояния культурного наследия.

Общие призывы к обеим сторонам в условиях, когда Армения делает убедительные шаги к миру, а Азербайджан продолжает эскалацию ситуации, могут быть восприняты как безразличие и отсутствие обязательств со стороны наших международных партнеров.

Если хотите поддержать нас в достижении стабильности в регионе, тогда нет другого выхода, кроме как откровенно высказаться по этим вопросам и сообщить нам свое видение относительно прав человека и применения силы в нашем регионе, не применяя двойных стандартов. Мы готовы быть настоящим партнером Европейского союза в этом отношении”.