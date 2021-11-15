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Артур Ованнисян избран секретарем парламентской фракции “Гражданский договор”

Артур Ованнисян избран секретарем парламентской фракции “Гражданский договор”

Артур Ованнисян избран секретарем парламентской фракции “Гражданский договор”. Как сообщает Арменпресс, об этом Ованнисян написал на своей странице в Facebook.

Напомним, что экс-секретарь фракции Назели Багдасарян на прошлой неделе была назначена губернатором Ширакской области.


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