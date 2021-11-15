Артур Ованнисян избран секретарем парламентской фракции “Гражданский договор”. Как сообщает Арменпресс, об этом Ованнисян написал на своей странице в Facebook.

Напомним, что экс-секретарь фракции Назели Багдасарян на прошлой неделе была назначена губернатором Ширакской области.