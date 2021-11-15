Инициированное оппозицией внеочередное заседание НС не состоится

Национальное Собрание не будет созывать внеочередное экстренное заседание по требованию оппозиционных фракций. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге заявил спикер НС Ален Симонян, добавив, что этот вопрос даже не может быть обсужден, так как оппозиционные коллеги в 16:40 представили документ, который был неудовлетворительным.

«В 16:40 наши оппозиционные коллеги представили документ о созыве экстренного заседания. К сожалению, из-за сроков и недостаточности поданных документов я не могу даже обсудить вопрос и принять решение. Например, нет никаких обоснований, не приложен проект», - сказал Симонян.

Ранее депутат фракции «Армения» Гегам Манукян заявил на своей странице в Facebook, что оппозиционные фракции НС инициировали проведение внеочередного заседания НС в 20:00.