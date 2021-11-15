Китай безвозмездно поможет Армении в рамках проекта нового павильона Общественной телекомпании

В министерстве иностранных дел Республики Армения 15 ноября состоялось подписания Соглашения о техническом и экономическом сотрудничестве между правительством Республики Армения и правительством Китайской Народной Республики.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, с армянской стороны соглашение подписал заместитель министра иностранных дел Армении Армен Гевондян, с китайской стороны - Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Армения Фан Юн. Соглашение предусматривает оказание безвозмездной помощи со стороны правительства Китайской Народной Республики в рамках реализации проекта нового вещательного павильона Общественной телекомпании Армении и других взаимосогласованных проектов.

На церемонии подписания также присутствовал исполнительный директор Общественной телекомпании Ованес Мовсисян.

В ходе встречи перед церемонией подписания заместитель министра иностранных дел и посол Китая, высоко оценив поддержку правительства Китайской Народной Республики в области реализуемых в Армении технико-экономических программ, обменялись мнениями о возможных новых проектах.