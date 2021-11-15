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В результате взрыва мины в селе Акна погиб 41-летний азербайджанец

В результате взрыва мины в селе Акна погиб 41-летний азербайджанец

В результате взрыва мины в селе Акна (Агдам) погиб 41-летний азербайджанец. Как передает Арменпресс, об этом сообщают азербайджанские СМИ. Отмечается, что азербайджанец подорвался на мине, когда пас скот.


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