Возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения азербайджанцами госграницы Армении

По факту незаконного пересечения государственной границы Республики Армения вооруженными силами Азербайджана в Сюникской области и нарушения ее территориальной целостности возбуждено уголовное дело. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал советник генерального прокурора Армении Гор Абрамян.

«14 ноября 2021 года, около 12:00, группа вооруженных военнослужащих ВС Азербайджана без разрешения пересекла государственную границу Республики Армения, прилегающую к административной территории общины Сисиан Сюникскоой области, продвинулась на 1-2 км по территорию Республики Армения, приблизилась к 4 боевым позициям ВС Армении, озвучила угрозы применения силы в отношении военнослужащих Вооруженных сил Армении, предъявила требование военнослужащих ВС Армении покинуть эту территорию и передать ее Азербайджану», - написал Абрамян, добавил, что по факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 329 (незаконное пересечение государственной границы овершенное группой лиц по предварительному сговору, либо организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения) и ст. 300.2 (действия, направленные на нарушение территориальной целостности) УК Армении.

По его словам, в рамках уголовного дела, помимо действий противника, будут рассмотрены обстоятельства подхода сил противника к указанным боевым позициям, обстоятельства ухода военнослужащих ВС Армении с этих позиций и будут даны правовые оценки.