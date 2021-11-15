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Возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения азербайджанцами госграницы Армении

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения азербайджанцами госграницы Армении

По факту незаконного пересечения государственной границы Республики Армения вооруженными силами Азербайджана в Сюникской области и нарушения ее территориальной целостности возбуждено уголовное дело. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал советник генерального прокурора Армении Гор Абрамян.

«14 ноября 2021 года, около 12:00, группа вооруженных военнослужащих ВС Азербайджана без разрешения пересекла государственную границу Республики Армения, прилегающую к административной территории общины Сисиан Сюникскоой области, продвинулась на 1-2 км по территорию Республики Армения, приблизилась к 4 боевым позициям ВС Армении, озвучила угрозы применения силы в отношении военнослужащих Вооруженных сил Армении, предъявила требование военнослужащих ВС Армении покинуть эту территорию и передать ее Азербайджану», - написал Абрамян, добавил, что по факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 329 (незаконное пересечение государственной границы овершенное группой лиц по предварительному сговору, либо организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения) и ст. 300.2 (действия, направленные на нарушение территориальной целостности) УК Армении.

По его словам, в рамках уголовного дела, помимо действий противника, будут рассмотрены обстоятельства подхода сил противника к указанным боевым позициям, обстоятельства ухода военнослужащих ВС Армении с этих позиций и будут даны правовые оценки.


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