Замглавы МИД РФ и Турции подчеркнули актуальность запуска регионального консультативного механизма «3+3» 

В Стамбуле 15 ноября состоялись консультации заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Андрея Руденко с заместителем главы МИД Турции С.Оналом.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, стороны обсудили широкий круг актуальных вопросов российско-турецкого взаимодействия на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

В контексте нормализации отношений Баку и Еревана отмечена важность последовательной реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. Подчеркнута актуальность запуска в ближайшее время регионального консультативного механизма для Южного Кавказа «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Турция, Иран).