Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-11-21

ЕРЕВАН, 15 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 15 ноября, курс доллара США вырос на 0.46 драмa и составил 475.65 драм. Курс евро вырос на 0.86 драмa и составил 544.52 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 6.57 драм. Курс британского фунта вырос на 1.57 драмa и составил 637.99 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 68.00 драмa и составила 28452.46 драм. Цена серебра сократилась на 0.02 драмa и составила 381.62 драм. Цена платины сократилась на 182.71 драмa и составила 16439.44 драм.