Азиатские индексы - 15-11-21

ТОКИО, 15 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.56% и составил 29776.80 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.39% и составил 2048.52 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.16% и составил 3533.30 пункта, а HANG SENG вырос на 0.25% и составил 25390.91 пункта.