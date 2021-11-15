Подписано Соглашение об общем авиационном пространстве Армения-ЕС

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, комиссар ЕС по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели и председательствующий в Совете ЕС госсекретарь МИД Словении Станислав Рашчан 15 ноября подписали Соглашения об общем авиационном пространстве Армения-ЕС.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян на церемонии подписания выступил с речью, в которой, в частности, отметил:

«Ваши Превосходительства,

Уважаемые дамы и господа,

Уважаемые коллеги,

Подписание общего авиационного соглашения - еще одна важная веха в наших отношениях с Европейским союзом и его 27 государствами-членами.

Хочу выразить свою искреннюю признательность всем, кто сделал сегодняшнее событие действительностью: коллегам из Европейской комиссии, нашим партнерам в Совете и председательству Словении, всем соответствующим органам Армении и нашей миссии здесь, в Брюсселе.

Ратификация и вступление в силу этого Соглашения в ближайшем будущем откроет новые возможности для развития авиационного сектора в Армении, облегчая гражданам Армении сообщение с другими европейскими странами.

Присоединение к единому авиационному пространству ЕС и единому рынку авиационных услуг будет способствовать принятию авиационных стандартов ЕС, внедрению авиационных правил, а также будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества в области авиационной безопасности. Это, в свою очередь, пойдет на пользу национальным авиакомпаниям и, конечно же, индивидуальным путешественникам.

Убежден, что Соглашение сыграет важную роль в продвижении торговли, туризма, инвестиций и экономического и социального развития в целом, а также в расширении контактов между людьми и предоставит более широкие возможности для большей мобильности.

Спасибо».