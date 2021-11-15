Четыре боевые позиции ВС Армении на данный момент никем не контролируются: Ален Симонян

Четыре боевые позиции ВС Армении на данный момент никем не контролируются. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал спикер НС Ален Симонян, отвечая на вопрос, какова ситуация в районах Сисиана и Джермука.

«Сейчас ничего не происходит, в результате переговоров военная группировка (Азербайджана - ред.), которая продвинулась, была выведена. Ситуация в этих районах такая же, как и несколько дней назад, за исключением упомянутых 4 боевых позиций, которые никем не контролируются. Эти позиции сегодня пустуют из-за смены позиций. Там нет и азербайджанских войск. Т.е. нельзя сказать, что в настоящее время на этих позициях находятся азербайджанцы», - заключил Симонян.

Как сообщалось ранее, Совет безопасности Армении распространил заявление, в котором говорится, что 14 ноября около 13:00 на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы подразделения Вооруженных сил Азербайджана с помощью бронетехники проникли на суверенную территорию Республики Армения. В заявлении говорится, что азербайджанская военная техника и войска, вторгшиеся на суверенную территорию Республики Армения, покинули ее после переговоров. Подразделения Вооруженных сил Республики Армения были выведены с вышеуказанных четырех боевых позиций.