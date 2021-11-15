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Суд оправдал экс-начальника полиции Владимира Гаспаряна

Суд оправдал экс-начальника полиции Владимира Гаспаряна

Суд общей юрисдикции Гегаркуникской области оправдал бывшего начальника полиции Армении Владимира Гаспаряна. Как передает Арменпресс, об этом сообщил адвокат Владимира Гаспаряна Тигран Атанесян.

Владимиру Гаспаряну было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 164 УК Армении (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста либо принуждение его к распространению или отказу от распространения информации).


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