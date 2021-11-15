Процесс демаркации и делимитации границ в первую очередь нужен Республике Армения: спикер НС

Если в ходе демаркации и делимитации выяснится, что азербайджанские вооруженные силы должны уйти с определенных территорий, то они однозначно уйдут. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян, отвечая на вопрос журналиста о том, на каком основании некоторые территории Сюникской области отошли к Азербайджану, если работы по демаркации и делимитации еще не проводились.

«В заявлении Совета безопасности также отмечается наша позиция, что должен начаться процесс делимитации и демаркации. Мы должны понимать, что происходящее сегодня наложит свой отпечаток на все виды переговоров, потому что действия, которые осуществляет сегодня Азербайджан, не соответствует логике Заявления от 9 ноября. Об этом говорилось, и мы также обсуждали и обсуждаем этот вопрос со всеми нашими международными партнерами, в том числе с Российской Федерацией», - подчеркнул Симонян.

По его словам, процесс демаркации и делимитации, уточнения границ в первую очередь нужен Республике Армения.

«Мы должны зафиксировать, где начинается и где заканчивается Армения, чтобы не было спекуляций, чтобы не пытались опираться на внутренние и внешние политические влияния, которые могут быть использованы нашими противниками, - заключил Симонян.