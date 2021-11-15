Спикер НС считает очень правильным назначение Папикяна на должность министра обороны
Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян считает назначение Сурена Папикяна министром обороны правильным решением. Как сообщает Арменпресс, Ален Симонян сказал об этом в беседе с журналистами, коснувшись решения премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 15 ноября, согласно которому Аршак Карапетян освобожден от должности министра обороны, а на его место назначен Сурен Папикян.
«В связи с отставкой министра было решение премьер-министра. Об этом заявил премьер-министр, а назначение Сурена Папикяна я считаю очень правильным шагом. Я считаю, что доверие такому трудолюбивому человеку, который знает всю ситуацию в этой сфере, было очень важным и правильным шагом», - подчеркнул Симонян.
На вопрос, знаком ли Сурен Папикян со сферой обороны, председатель НС ответил, что необходимо различать конкретные профессиональные знания, которые являются функцией начальника Генштаба, и политическую должность, то есть должность министра.
«Уверяю вас, что Сурен Папикян будет одним из лучших министров обороны в нашей истории», - добавил Симонян.
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