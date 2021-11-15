Мы пойдем путем успешного вывода страны с перекрестка этих стратегических вызовов: Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян представил аппарату министерства обороны и высшему офицерскому составу ВС новоназначенного министра Сурена Папикяна.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян поблагодарил бывшего министра Аршака Карапетяна за его работу и коснулся решения о назначении Сурена Папикяна на должность министра обороны.

“По сути, я принял важное политическое решение, и когда сегодня утром мы встречались с г-ном Карапетяном, он высказал идею, с которой я не могу не согласиться и которую не могу не озвучить. Он справедливо отметил, что статус министра обороны - это, пожалуй, самый уязвимый или один из самых уязвимых статусов в Республике Армения. Хочу поблагодарить г-на Карапетяна за его ответственность и мужество в принятии этого уязвимого статуса. Вместе с тем хочу поблагодарить г-на Папикяна за то, что он принял мое предложение и заменяет менее уязвимый статус вице-премьера на, по сути, очень уязвимый статус министра обороны.

Уважаемые коллеги, уважаемые генералы и офицеры, перед нашей страной стоят серьезные стратегические вызовы, и мы просто не имеем права не управлять этими вызовами в соответствии с интересами Республики Армения, Арцаха и армянского народа. Может быть много оценок, эти оценки могут быть эмоциональными, менее эмоциональными, но мы должны знать однозначно, что правительство Республики Армения, руководство страны четко понимает, какие шаги необходимы, чтобы успешно вывести страну из перекрестка этих стратегических вызовов, вывести страну на путь устойчивого и стабильного развития, и мы пойдем этим путем.

Сегодня утром я сказал господину Карапетяну, что продолжаю считать его товарищем по команде. Вы знаете, что Сурен Папикян - мой давний политический соратник и товарищ, и я хочу под этой крышей еще раз сделать следующее заявление: после 2018 года, после моего вступления в должность премьер-министра не было ни одного случая, чтобы Вооруженные силы Республики Армения, министерство обороны выдвигали проблему, входящую в сферу решения правительства, и эта проблема не была решена.

Так будет и впредь, я не хочу говорить фразу “тем более”, потому что и до этого недостатка не было, но мы стоим перед очень серьезным вызовом, к решению которого приступил г-н Карапетян и я уверен, что г-н Папикян успешно продолжит процесс.

Министерство обороны, Вооруженные силы - крупнейший государственный орган нашей страны, и этот орган должен быть здоровым, функционально эффективным, его решения должны быть глубокими, обоснованными, основанными на военных и стратегических потребностях нашей страны. В этой связи и хочу подчеркнуть этот нюанс, над которым мы должны продолжать работать”, - сказал премьер-министр.

Аршак Карапетян поблагодарил аппарат министерства обороны и офицерский состав Вооруженных сил за совместную работу. “Прошу всех считать это моим последним приказом: делайте все, чтобы поддерживать нового министра, сплотитесь вокруг нового министра. Уверен, что г-ин Папикян сможет продолжить реализацию утвержденных правительством программ по части Вооруженных сил. Я провел отдельную беседу с г-ном Папикяном, я выразил готовность помочь в случае необходимости. Господин премьер-министр, спасибо за доверие, надеюсь, что следующий министр добьется больших успехов. Спасибо за совместную службу”, - сказал Аршак Карапетян.

В свою очередь, новоназначенный министр Сурен Папикян отметил: “Многоуважаемый премьер-министр, господа генералы, офицеры, уважаемые коллеги, для меня большая честь принять эту должность в это ответственное и трудное время. Спасибо, господин премьер-министр, за то, что доверили мне эту ответственную должность. Я готов служить Республике Армения днем и ночью”.