Си Цзиньпин обсудит с Байденом вопрос Тайваня

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящей виртуальной встречи попытается донести до президента США Джо Байдена, что Пекин любой ценой добьется воссоединения материка и Тайваня, а также насколько опасны попытки поддержать тайваньских сепаратистов, как передает Арменпресс, об этом говорится в редакционной статье китайской государственной газеты China Daily в преддверии саммита.

Ранее Белый дом сообщил, что виртуальная встреча Байдена и Си Цзиньпина состоится в 19.45 понедельника по вашингтонскому времени (вторник 8.45 утра по Пекину, 3.45 мск).

Издание отмечает, что лидеры Китая и США в этом году два раза говорили по телефону, и оба разговора поспособствовали более конструктивному взаимодействию сторон.

"Следует надеяться, что так будет и на этот раз, поскольку их первая виртуальная встреча состоится в момент, когда действия США в отношении Тайваня стали источником усиления трений", - говорится в статье.

Отмечается, что Пекин неоднократно давал понять Вашингтону, что Тайвань является одним из важнейших интересов Пекина и что любые действия, поощряющие сепаратистские силы на острове, могут не только мгновенно подорвать китайско-американские отношения, но и подтолкнуть к пропасти весь мир.