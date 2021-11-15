Армен Григорян примет участие во встрече секретарей Советов безопасности стран СНГ

Секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян 16-17 ноября 2021 года будет в столице Российской Федерации Москве и примет участие в IX встрече секретарей Советов безопасности государств-участников СНГ.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Аппарате секретаря Совета безопасности Армении.