Образование, инфраструктуры, управление: Никол Пашинян обсудил с вице-президентом ВБ приоритеты партнерства

15 ноября Никол Пашинян принял делегацию во главе с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в правительства РА. Отмечается, что премьер-министр высоко оценил сотрудничество с Всемирным банком, в рамках которого в нашей стране реализуются программы, направленные на развитие различных сфер.

Никол Пашинян отметил, что реформы, проводимые в рамках программы правительства Армении, - это реформы в сферах образования, инфраструктуры и управления.

Вице-президент ВБ выразила удовлетворение партнерством с правительством Республики Армения и поздравила Никола Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Республики Армения во второй раз. Анна Бьерде подчеркнула, что банк рассматривает программу правительства Республики Армения как целевую программу для решения стоящих перед ним задач, и готов и дальше поддерживать правительство Республики Армения в реализации намеченных реформ.

Собеседники обсудили перспективы партнерства Республики Армения и Всемирного банка.

Обсуждались перспективы сотрудничества в сферах образования, инфраструктуры, цифровизации, здравоохранения, возобновляемых источников энергии и в других сферах.

Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в повышении осведомленности общественности о вакцинации от COVID-19 и продвижении этого процесса. Никол Пашинян высоко оценил содействие ВБ Армении в борьбе с эпидемией Covid-19.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство привержено последовательной реализации программы реформ, и поблагодарил Всемирный банк за готовность продолжать эффективное сотрудничество.