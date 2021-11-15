Андраник Пилоян встретился с временным поверенным в делах посольства Грузии

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Андраник Пилоян 15 ноября встретился с временным поверенным в делах посольства Грузии в Армении Ираклием Кванчахадзе.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении. На встрече присутствовал и первый секретарь посольства Шалва Сабаури.

Андраник Пилоян отметил, что Армения и Грузия - не только вековые соседи, но и братские и дружественные страны, поэтому для обеих сторон важное значение имеет активное и взаимовыгодное сотрудничество.

Министр подчеркнул, что учитывая схожесть бедствий, угрожающих Армении и Грузии, он особую важность придает тесному сотрудничеству между соответствующими структурами в сфере чрезвычайных ситуаций. Основа сотрудничества была заложена подписанным еще в 1997 году Соглашением «О сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Ираклий Кванчахадзе поблагодарил Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении за помощь, оказанную в августе 2017 года при тушении лесных пожаров на территории Национального заповедника Харагаули в Боржоми.

В конце встречи министр по ЧС поблагодарил гостей за визит, выразил надежду, что проект расширения сотрудничества между Министерствами по чрезвычайным ситуациям РА и внутренних дел Грузии будет реализован в 2022-2023 годах.