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Мигранты начали покидать стихийный лагерь у белорусско-польской границы

Мигранты начали покидать стихийный лагерь у белорусско-польской границы

Мигранты из стран Востока и Африки начали покидать стихийный лагерь у белорусско-польской границы, направляются колонной в сторону погранперехода "Брузги", как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник агентство Sputnik Беларусь.

"Первые группы мигрантов начали покидать лагерь… Большая колонна беженцев вышла в сторону погранперехода "Брузги". Их сопровождают белорусские силовики", - говорится в сообщении агентства в его Telegram-канале.

Восьмого ноября многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от белорусского пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области республики. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.

 

 


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