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Администрация Байдена заявила, что не будет пытаться изменить Китай

Администрация Байдена заявила, что не будет пытаться изменить Китай

 Власти США не станут пытаться изменить Китай путем двустороннего взаимодействия, поскольку не считают это возможным. Об этом сообщила в воскресенье представитель американской администрации высокого ранга, выступая на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен предстоящей в понедельник виртуальной встрече президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я бы хотела подчеркнуть, что, в отличие от предыдущих подходов в политике по отношению к Китаю, администрация Байдена не пытается изменить Китай путем двустороннего взаимодействия, - отметила данная сотрудница. - Мы не считаем, что это реалистично. Вместо этого мы пытаемся придать международной обстановке такое состояние, которое благоприятно для нас, наших союзников и партнеров, мы активно работаем на этом направлении".

"В свете всего этого особенно важно, чтобы лидеры встретились лицом к лицу и по-настоящему обсудили характер отношений, наши условия и ожидания, как конкурировать таким образом, чтобы это не привело к конфликту, как снизить риски, которые проистекают из этого соперничества", - добавила представитель администрации.

Согласно рабочему графику Байдена на понедельник, распространенному Белым домом, американо-китайский онлайн-саммит начнется в 19:45 по времени восточного побережья США (03:45 16 ноября мск).


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