Администрация Байдена заявила, что не будет пытаться изменить Китай

Власти США не станут пытаться изменить Китай путем двустороннего взаимодействия, поскольку не считают это возможным. Об этом сообщила в воскресенье представитель американской администрации высокого ранга, выступая на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен предстоящей в понедельник виртуальной встрече президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я бы хотела подчеркнуть, что, в отличие от предыдущих подходов в политике по отношению к Китаю, администрация Байдена не пытается изменить Китай путем двустороннего взаимодействия, - отметила данная сотрудница. - Мы не считаем, что это реалистично. Вместо этого мы пытаемся придать международной обстановке такое состояние, которое благоприятно для нас, наших союзников и партнеров, мы активно работаем на этом направлении".

"В свете всего этого особенно важно, чтобы лидеры встретились лицом к лицу и по-настоящему обсудили характер отношений, наши условия и ожидания, как конкурировать таким образом, чтобы это не привело к конфликту, как снизить риски, которые проистекают из этого соперничества", - добавила представитель администрации.

Согласно рабочему графику Байдена на понедельник, распространенному Белым домом, американо-китайский онлайн-саммит начнется в 19:45 по времени восточного побережья США (03:45 16 ноября мск).