Геноцид армян - факт в истории человечества, который не должен повториться: депутат Верховной Рады Украины

Депутаты Верховной Рады Украины во главе с руководителем группы межпарламентских связей с Республикой Армения Артемом Дмитруком в сопровождении руководителя группы дружбы Армения-Украина Грачья Акопяна и члены группы 15 ноября посетили Мемориал Геноцида армян в Цицернакаберде.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает AnalitikaUA, отмечая, что депутаты посетили Армению для участия в рабочей конференции, посвященной 20-летию Союза армян Украины.

Они возложили цветы к вечному огню в память о жертвах Геноцида армян, в молчании почтили память святых мучеников.

«Армения и Украина - братские страны. Геноцид армян - это факт человеческой истории, который не должен повториться. Такое недопустимо», - сказал Артем Дмитрук.

По словам депутата, у Украины и Армении много общего. И украинцы, и армяне в разные времена получили много ударов.

«Мы должны быть друзьями, помогать друг другу в трудные времена», - сказал Артем Дмитрук.